Persija Jakarta Dikalahkan Dewa United, Taisei Marukawa Jadi Bintang

jakarta.jpnn.com - Taisei Marukawa menjadi bintang dalam laga Dewa United melawan Persija Jakarta pada pekan kedelapan Super League 2026/2027.

Gol Taisei Marukawa pada menit-menit akhir membantu Dewa United mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 2-1 di Stadion Internasional Banten, Serang, Sabtu (31/10).

Persija langsung mengambil inisiatif menyerang sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui gol Rayhan Hannan pada menit keempat.

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Tim asuhan Shin Tae-yong kembali menciptakan peluang melalui Alexander Jeremejeff dan Kwon Chang-hoon, tetapi belum mampu menambah keunggulan.

Dewa United berusaha keluar dari tekanan dengan membangun serangan melalui Noah Sadaoui dan Rafael Struick.

Namun, upaya keduanya masih dapat diredam lini pertahanan Persija.

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Tim berjuluk Banten Warriors akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-42 melalui Denilson Junior yang memanfaatkan umpan Edo Febriansah sehingga babak pertama berakhir dengan skor 1-1.

Memasuki babak kedua, Dewa United tampil lebih agresif dan beberapa kali mencoba membongkar pertahanan Persija, tetapi belum berhasil mencetak gol tambahan.