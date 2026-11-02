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Persija Jakarta Dikalahkan Dewa United, Taisei Marukawa Jadi Bintang

Senin, 02 November 2026 – 21:00 WIB
Persija Jakarta Dikalahkan Dewa United, Taisei Marukawa Jadi Bintang - JPNN.com Jakarta
Menang tipis, Dewa United Banten FC tempel ketat Persija Jakarta di puncak klasemen. Foto: Antara

jakarta.jpnn.com - Taisei Marukawa menjadi bintang dalam laga Dewa United melawan Persija Jakarta pada pekan kedelapan Super League 2026/2027.

Gol Taisei Marukawa pada menit-menit akhir membantu Dewa United mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 2-1 di Stadion Internasional Banten, Serang, Sabtu (31/10).

Persija langsung mengambil inisiatif menyerang sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui gol Rayhan Hannan pada menit keempat. 

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Tim asuhan Shin Tae-yong kembali menciptakan peluang melalui Alexander Jeremejeff dan Kwon Chang-hoon, tetapi belum mampu menambah keunggulan.

Dewa United berusaha keluar dari tekanan dengan membangun serangan melalui Noah Sadaoui dan Rafael Struick.

Namun, upaya keduanya masih dapat diredam lini pertahanan Persija.

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Tim berjuluk Banten Warriors akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-42 melalui Denilson Junior yang memanfaatkan umpan Edo Febriansah sehingga babak pertama berakhir dengan skor 1-1.

Memasuki babak kedua, Dewa United tampil lebih agresif dan beberapa kali mencoba membongkar pertahanan Persija, tetapi belum berhasil mencetak gol tambahan.

Taisei Marukawa menjadi bintang dalam laga Dewa United melawan Persija Jakarta pada pekan kedelapan Super League 2026/2027.
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TAGS   Persija Jakarta dewa united taisei marukawa super league

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