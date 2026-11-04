Persija Jakarta Ditahan Imbang PSMS Medan 1-1

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta ditahan imbang PSMS Medan dengan skor 1-1 pada laga perdana I League Cup 2026/2027 di Stadion Utama Sumatera Utara, Selasa (3/11).

Persija unggul lebih dahulu melalui tendangan Figo Dennis pada menit ke 43.

Namun, PSMS menyamakan kedudukan melalui gol yang dicetak pemain asing Phillerson Oliveira pada menit ke 80.

Meski bermain sebagai tim tamu, Persija sejak menit menit awal langsung menggebrak menekan pertahanan PSMS Medan.

Sejumlah peluang berhasil diciptakan, tetapi rapatnya barisan pertahanan PSMS membuat bola serangan berhasil dimentahkan.

Persija memiliki beberapa peluang lain melalui Eksel Runtukahu dan Victor Dethan, tetapi belum membuahkan gol.

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Bahkan peluang cantik Dethan pada menit ke-22 berhasil digagalkan kiper PSMS Natshir.

Publik tuan rumah sempat histeris ketika pemain PSMS M Ragil mampu mencetak gol ke gawang Persija pada menit ke-40.