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Persija Jakarta Ditahan Imbang PSMS Medan 1-1

Rabu, 04 November 2026 – 18:00 WIB
Persija Jakarta Ditahan Imbang PSMS Medan 1-1 - JPNN.com Jakarta
Pemain Persija (putih) berusaha melewati hadangan pemain PSMS (hijau) pada pertandingan I League Cup 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Selasa (3/11/2026). Foto: ANTARA/Yudi

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta ditahan imbang PSMS Medan dengan skor 1-1 pada laga perdana I League Cup 2026/2027 di Stadion Utama Sumatera Utara, Selasa (3/11).

Persija unggul lebih dahulu melalui tendangan Figo Dennis pada menit ke 43.

Namun, PSMS menyamakan kedudukan melalui gol yang dicetak pemain asing Phillerson Oliveira pada menit ke 80.

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Meski bermain sebagai tim tamu, Persija sejak menit menit awal langsung menggebrak menekan pertahanan PSMS Medan. 

Sejumlah peluang berhasil diciptakan, tetapi rapatnya barisan pertahanan PSMS membuat bola serangan berhasil dimentahkan.

Persija memiliki beberapa peluang lain melalui Eksel Runtukahu dan Victor Dethan, tetapi belum membuahkan gol. 

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Bahkan peluang cantik Dethan pada menit ke-22 berhasil digagalkan kiper PSMS Natshir.

Publik tuan rumah sempat histeris ketika pemain PSMS M Ragil mampu mencetak gol ke gawang Persija pada menit ke-40. 

Persija Jakarta ditahan imbang PSMS Medan dengan skor 1-1 pada laga perdana I League Cup 2026/2027 di Stadion Utama Sumatera Utara, Selasa (3/11).
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TAGS   Persija Jakarta psms medan league cup pemain

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