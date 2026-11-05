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Persija vs Persebaya: STY Absen Karena Sakit

Kamis, 05 November 2026 – 21:00 WIB
Persija vs Persebaya: STY Absen Karena Sakit - JPNN.com Jakarta
Shin Tae Yong (STY). Foto: Dok/JPNN.com

jakarta.jpnn.com - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae Yong tidak bisa mendampingi timnya saat melawan Persebaya Surabaya.

Persija Jakarta akan menjamu Persebaya Surabaya pada lanjutan Super League 2026/2027 di Jakarta International Stadium (JIS) pada 7 November 2026.

Shin Tae Yong harus memulihkan kondisi kesehatannya karena sedang sakit.

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"Saya sudah mengalami batuk dan pilek selama seminggu,” tulis STY di Instagram, Rabu (4/11).

Shin Tae Yong mengaku menderita flu tipe A sehingga dirawat di rumah sakit.

Meskipun demikian, Shin Tae Yong bersyukur karena kondisi kesehatannya makin baik.

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“Sekarang saya merasa jauh lebih baik,” kata STY.

STY harus memulihkan kondisi kesehatannya di rumah.

Pelatih Persija Jakarta Shin Tae Yong tidak bisa mendampingi timnya saat melawan Persebaya Surabaya.
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TAGS   Persija Jakarta persebaya sty shin tae yong

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