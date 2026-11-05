Persija vs Persebaya: STY Absen Karena Sakit

jakarta.jpnn.com - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae Yong tidak bisa mendampingi timnya saat melawan Persebaya Surabaya.

Persija Jakarta akan menjamu Persebaya Surabaya pada lanjutan Super League 2026/2027 di Jakarta International Stadium (JIS) pada 7 November 2026.

Shin Tae Yong harus memulihkan kondisi kesehatannya karena sedang sakit.

"Saya sudah mengalami batuk dan pilek selama seminggu,” tulis STY di Instagram, Rabu (4/11).

Shin Tae Yong mengaku menderita flu tipe A sehingga dirawat di rumah sakit.

Meskipun demikian, Shin Tae Yong bersyukur karena kondisi kesehatannya makin baik.

“Sekarang saya merasa jauh lebih baik,” kata STY.

STY harus memulihkan kondisi kesehatannya di rumah.