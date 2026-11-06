Timnas Indonesia Batal Lawan Yordania, PSSI Serahkan ke BTN dan Pelatih

jakarta.jpnn.com - Timnas Indonesia batal melawan Yordania pada FIFA Match Day 2026 pada November 2026.

Federasi Sepak Bola Yordania (JFA) mengumumkan pembatalan pertandingan persahabatan melawan Indonesia.

Awalnya laga dijadwalkan berlangsung di Stadion Internasional Amman pada 13 November 2026.

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JFA menyatakan pembatalan tersebut dilakukan atas permintaan PSSI yang telah menyampaikan permohonan maaf karena tidak dapat memenuhi agenda pertandingan.

PSSI pun menyerahkan penyusunan agenda kepada adan Tim Nasional (BTN) dan Pelatih John Herdman

"Nanti biar Badan Tim Nasional dan Coach John berdiskusi seperti apa rencana plan B-nya," kata Ketum PSSI Erick Thohir, Kamis (5/11).

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Erick menjelaskan keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan keselamatan pemain di tengah situasi keamanan yang belum kondusif di kawasan Timur Tengah.

Pembatalan tersebut juga berkaitan dengan perubahan jadwal Piala Asia 2027 yang sebelumnya menjadi salah satu sasaran persiapan timnas Indonesia melalui pertandingan persahabatan pada November.