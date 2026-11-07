Persija vs Persebaya: Shin Tae Yong Minta Suporter Beri Dukungan Positif

jakarta.jpnn.com - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae Yong meminta para suporter memberikan dukungan positif dalam laga melawan Persebaya Surabaya.

Persija Jakarta akan menjamu Persebaya Surabaya pada Super League 2026/2027 di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (7/11).

"Tolong dukung tim masing-masing secara fair agar kedua tim (Persija dan Persebaya) bisa menyajikan pertandingan yang bagus dan dukunglah dengan penuh semangat secara positif," kata Shin Tae Yong.

Ia menjelaskan bahwa ketika dirinya melatih Timnas Indonesia, masalah besar seperti aksi kriminalitas dari suporter tidak terlihat.

Namun, saat ia menjadi pelatih klub untuk berkompetisi di liga, ia mengetahui fakta bahwa para suporter sangat fanatik.

Menurutnya, hal itu patut disyukuri karena bisa memberikan dampak bagus bagi tim, tetapi memberikan dukungan dengan aksi kekerasan sama sekali tidak dibenarkan.

"Saya memohon dengan sangat, ke depannya budaya mendukung yang menggunakan kekerasan oleh siapa pun tidak boleh ada," katanya.

Pelatih asal Korea Selatan mengatakan bahwa jika terjadi aksi kekerasan suporter, maka sudah seharusnya aparat keamanan atau pihak kepolisian memberikan hukuman yang sangat tegas.