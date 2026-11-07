JPNN.com

JPNN.com Jakarta Olahraga Persija vs Persebaya: Shin Tae Yong Minta Suporter Beri Dukungan Positif

Persija vs Persebaya: Shin Tae Yong Minta Suporter Beri Dukungan Positif

Sabtu, 07 November 2026 – 14:00 WIB
Persija vs Persebaya: Shin Tae Yong Minta Suporter Beri Dukungan Positif - JPNN.com Jakarta
Pelatih Kepala Persija Jakarta Shin Tae-yong (kiri) bersama pemain Witan Sulaeman (kanan) berfoto sesuai memberikan keterangan dalam konferensi pers jelang laga melawan Persebaya Surabaya di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Jumat (6/11/2026). Foto: ANTARA/Aloysius Lewokeda

jakarta.jpnn.com - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae Yong meminta para suporter memberikan dukungan positif dalam laga melawan Persebaya Surabaya.

Persija Jakarta akan menjamu Persebaya Surabaya pada Super League 2026/2027 di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (7/11).

"Tolong dukung tim masing-masing secara fair agar kedua tim (Persija dan Persebaya) bisa menyajikan pertandingan yang bagus dan dukunglah dengan penuh semangat secara positif," kata Shin Tae Yong.

Baca Juga:

Ia menjelaskan bahwa ketika dirinya melatih Timnas Indonesia, masalah besar seperti aksi kriminalitas dari suporter tidak terlihat. 

Namun, saat ia menjadi pelatih klub untuk berkompetisi di liga, ia mengetahui fakta bahwa para suporter sangat fanatik.

Menurutnya, hal itu patut disyukuri karena bisa memberikan dampak bagus bagi tim, tetapi memberikan dukungan dengan aksi kekerasan sama sekali tidak dibenarkan.

Baca Juga:

"Saya memohon dengan sangat, ke depannya budaya mendukung yang menggunakan kekerasan oleh siapa pun tidak boleh ada," katanya.

Pelatih asal Korea Selatan mengatakan bahwa jika terjadi aksi kekerasan suporter, maka sudah seharusnya aparat keamanan atau pihak kepolisian memberikan hukuman yang sangat tegas.

Pelatih Persija Jakarta Shin Tae Yong meminta para suporter memberikan dukungan positif dalam laga melawan Persebaya Surabaya.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   Persija Jakarta persebaya surabaya shin tae yong super league

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU