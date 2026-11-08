Batal Lawan Yordania, Timnas Indonesia TC di Bali

jakarta.jpnn.com - Timnas Indonesia akan menjalani pemusatan latihan di Bali. Sebab, Timnas Indonesia batal melawan Yordania pada FIFA Matchday pada November 2026.

Selain itu, penyelenggaraan Piala Asia 2027 juga sudah diputuskan ditunda.

"Menyusul penundaan Piala Asia AFC serta mempertimbangkan eskalasi situasi regional di Timur Tengah, kami memutuskan untuk tidak melanjutkan agenda pertandingan yang sebelumnya direncanakan di kawasan tersebut," kata Pelatih Kepala Timnas Indonesia John Herdman, Jumat (6/11).

Ia mengatakan bahwa pihaknya memilih mengalihkan fokus kegiatan pada periode FIFA Matchday ke program pemusatan latihan agar persiapan tetap berjalan secara optimal.

Pemusatan latihan itu menjadi bagian dari persiapan Timnas Indonesia menuju Kualifikasi Piala Dunia 2030, dengan fokus pada penguatan kedalaman skuad, peningkatan kualitas permainan, serta pembangunan fondasi tim yang semakin solid.

"Kami fokus pada penguatan kedalaman skuad dan melanjutkan persiapan menuju Kualifikasi Piala Dunia," katanya.

Herdman menjelaskan bahwa program pemusatan latihan itu akan melibatkan kombinasi pemain dari skuad utama dan sejumlah pemain baru.

Selain memberikan kesempatan untuk mengevaluasi kemampuan para pemain, kegiatan itu juga diarahkan untuk memperdalam pemahaman mengenai cara bermain tim, membangun kekompakan antarpemain, serta meningkatkan kesiapan tim secara keseluruhan.