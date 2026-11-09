JPNN.com

JPNN.com Jakarta Olahraga Shin Tae Yong Keluhkan Kualitas Rumput JIS

Shin Tae Yong Keluhkan Kualitas Rumput JIS

Senin, 09 November 2026 – 21:00 WIB
Shin Tae Yong Keluhkan Kualitas Rumput JIS - JPNN.com Jakarta
Pesepak bola Persija Jakarta Rayhan Hannan (kedua kanan) terjatuh saat berebut bola dengan pesepak bola Persebaya Surabaya Yuran Fernandes (kiri) pada pertandingan BRI Super League di Jakarta International Stadium, Jakarta, Sabtu (7/11/2026). Persija Jakarta menang atas Persebaya Surabaya dengan skor 1-0. Foto: ANTARA FOTO/Fauzan/nym.

jakarta.jpnn.com - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae Yong mengatakan beberapa pemainnya tidak bisa bermain saat melawan Persebaya Surabaya di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Sabtu (7/11).

"Pemain kami ada sekitar tiga hingga empat orang yang mengalami flu," kata Shin Tae Yong.

STY menyebutkan Radovan Pankov dan Victor Dethan mengalami flu selama beberapa hari.

Baca Juga:

Mereka baru bisa mengikuti latihan sehari sebelum laga melawan Persebaya.

Alexander Jeremejeff juga masih mengalami flu sehingga belum bisa turun untuk latihan maupun membela tim.

Shin Tae Yong juga sebelumnya mengalami flu dan harus dirawat di rumah sakit hingga sembuh sebelum laga melawan Persebaya.

Baca Juga:

Pelatih asal Korea Selatan itu menjelaskan bahwa kondisi itu membuat pemain penyerang seperti Ivan Mamut harus bermain penuh dalam laga melawan Persebaya. 

Mamut berhasil mencetak gol kemenangan pada menit ke-90 yang mengantar Persija memenangi pertandingan dengan skor 1-0.

Pelatih Persija Jakarta Shin Tae Yong mengatakan beberapa pemainnya tidak bisa bermain saat melawan Persebaya Surabaya
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   shin tae yong Persija Jakarta persebaya surabaya jakarta international stadium

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU