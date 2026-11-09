Shin Tae Yong Keluhkan Kualitas Rumput JIS

jakarta.jpnn.com - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae Yong mengatakan beberapa pemainnya tidak bisa bermain saat melawan Persebaya Surabaya di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Sabtu (7/11).

"Pemain kami ada sekitar tiga hingga empat orang yang mengalami flu," kata Shin Tae Yong.

STY menyebutkan Radovan Pankov dan Victor Dethan mengalami flu selama beberapa hari.

Mereka baru bisa mengikuti latihan sehari sebelum laga melawan Persebaya.

Alexander Jeremejeff juga masih mengalami flu sehingga belum bisa turun untuk latihan maupun membela tim.

Shin Tae Yong juga sebelumnya mengalami flu dan harus dirawat di rumah sakit hingga sembuh sebelum laga melawan Persebaya.

Pelatih asal Korea Selatan itu menjelaskan bahwa kondisi itu membuat pemain penyerang seperti Ivan Mamut harus bermain penuh dalam laga melawan Persebaya.

Mamut berhasil mencetak gol kemenangan pada menit ke-90 yang mengantar Persija memenangi pertandingan dengan skor 1-0.