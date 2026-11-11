Timnas Indonesia Akan Lawan Bali United

jakarta.jpnn.com - Timnas Indonesia sedang menjalani pemusatan latihan di Bali mulai 10 hingga 17 November 2026.

Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani uji coba melawan Bali United.

“Kami akan melakukan pertandingan persahabatan dengan Bali United pada akhir pekan,” kata Pelatih Timnas Indonesia John Herdman di sela memulai TC di Bali United Training Center, Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali, Selasa (10/11).

Namun, dia memastikan latihan tanding itu dilaksanakan tertutup dari umum.

Tujuannya ialah memberi ruang lebih luas kepada tim pelatih memberikan penilaian kepada skuad Garuda itu.

Pelatih asal Inggris itu ingin mengamati ketajaman taktik dan teknik 22 pemain yang dipanggil mengikuti TC di Bali.

Herdman akan menilai kedalaman skuad dalam tim setelah para pemain yang dipanggil itu telah lama dipantau sekitar setahun terakhir.

“Jadi, saya bersemangat. Saya sudah bilang ke staf saya bahwa pada akhir pekan ini kami akan tahu jauh lebih banyak tentang kedalaman skuad kami,” imbuhnya.