Daftar Lengkap Pemain Timnas Indonesia TC di Bali

jakarta.jpnn.com - Pemusatan latihan di Bali akan menjadi ajang seleksi bagi para pemain Timnas Indonesia.

Hal itu ditegaskan Pelatih Timnas Indonesia John Herdman.

“Ini untuk melihat siapa yang siap, tetapi juga mungkin mengeliminasi nama pemain yang sudah lama kami pantau,” kata John Herdman di sela TC di Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali, Selasa (10/11).

Sebanyak 22 orang pemain yang dipanggil mengikuti TC selama sekitar satu pekan di Bali sebagai bagian persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia 2030.

Pelatih asal Inggris itu mengaku awal latihan akan memberikan materi yang ringan kemudian bertahap akan ditingkatkan intensitasnya untuk menjaga stamina pemain.

Adapun fokus dalam TC tersebut yaitu memperkuat kedalaman pemain, meningkatkan kualitas permainan dan membangun tim yang lebih solid.

“TC ini akan memberi kami kesempatan untuk bekerja satu lawan satu dengan pemain dalam kelompok kecil, sehingga kami bisa merasakan ketajaman taktik dan teknik mereka,” imbuhnya.

Ada beberapa nama baru yang dipanggil mengikuti TC di Bali di antaranya pemain Dewa United Taisei Marukawa dan Alta Ballah, kemudian Mees Hilgers (Heerenveen/Belanda), Noah Adnan (Loudoun United/Amerika Serikat), hingga Adrian Wibowo (Los Angeles FC).