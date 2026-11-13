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PSSI Jajaki Calon Lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday Maret 2027

Jumat, 13 November 2026 – 21:00 WIB
PSSI Jajaki Calon Lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday Maret 2027 - JPNN.com Jakarta
Kepala Badan Tim Nasional (BTN) PSSI Sumardji memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta, Senin (9/11/2026). Foto: ANTARA/Aloysius Lewokeda/pri.

jakarta.jpnn.com - PSSI mulai mencari negara yang akan menjadi lawan bagi Timnas Indonesia pada FIFA Matchday pada Maret 2027.

"Mulai saat sekarang ini kami mempersiapkan beberapa negara yang memang sudah kami prediksikan, kami proyeksikan untuk bisa melawan kita," kata Kepala Badan Tim Nasional (BTN) PSSI Sumardji di Jakarta, Senin (9/11).

Dia tak menyebutkan negara mana yang menjadi calon lawan Timnas Indonesia.

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Namun, pihaknya sudah mengarah pada pembicaraan yang lebih intensif bersama federasi sepak bola beberapa negara.

Langkah itu, kata dia, diambil karena PSSI berupaya menghindari ketidakpastian seperti yang terjadi pada agenda FIFA Matchday November 2026.

"Jadi, kami sudah dekat pada pembicaraan intensif supaya tidak sampai terjadi seperti tahun ini," katanya.

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Sebelumnya, Timnas Indonesia dijadwalkan bertandang ke Yordania untuk menjalani pertandingan uji coba pada 13 November 2026. Namun, rencana tersebut mendapat respon kurang positif dari sejumlah pemain karena situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang sedang memanas.

Keselamatan pemain menjadi pertimbangan utama PSSI. 

PSSI mulai mencari negara yang akan menjadi lawan bagi Timnas Indonesia pada FIFA Matchday pada Maret 2027.
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TAGS   timnas indonesia pssi yordania fifa

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