Timnas U-17 Indonesia Kalahka Kamboja 2-0, Fokus Tatap Afghanistan
jakarta.jpnn.com - Timnas U-17 Indonesia berhasil mengalahkan Kamboja dengan skor 2-0 ada laga Grup A Kualifikasi Piala Asia U17 2027 di Starcity Sports Club Stadium, Tahnlyin, Myanmar, Sabtu (14/11).
Kemenangan itu membuat Timnas U-17 Indonesia makin perkasa.
Sebelumnya, Timnas U-17 Indonesia sukses mengalahkan Filipina dengan skor 3-0.
Dikutip dari PSSI, Indonesia mengambil inisiatif tekanan sejak awal babak pertama, sedangkan Kamboja lebih banyak bertahan untuk meredam gempuran skuad remaja Garuda.
Setelah sejumlah serangan dari berbagai lini, anak-anak asuh pelatih David de Sousca Nascimento memecah kebuntuan di menit ke-10 melalui gol Dolvi Theofilus Solossa.
Setelah mendapatkan umpan dari Faiz Hikmal Kurniawan dari tengah, Solossa memelesatkan tembakan terukur dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper lawan.
Unggul 1-0 tak membuat Dharma Tri dan kawan-kawan menurunkan tekanan.
Kamboja yang tertinggal masih kesulitan mengatasi dominasi penguasaan bola dari Indonesia.
Timnas U-17 Indonesia berhasil mengalahkan Kamboja dengan skor 2-0 ada laga Grup A Kualifikasi Piala Asia U17 2027 di Starcity Sports Club Stadium
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