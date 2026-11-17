Michael Sianipar Jamin Agenda Timnas dan Kompetisi Futsal Tetap Berjalan
jakarta.jpnn.com - Mantan Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) Michael Sianipar buka suara terkait polemik dengan PSSI.
Michael Sianipar memastikan agenda timnas futsal putra dan putri tetap berjalan.
Selain itu, Michael Sianipar menjamin kompetisi futsal tetap bergulir.
"Di tengah dinamika yang ada, saya pastikan cita-cita dan perjuangan atlet putra maupun putri kita, termasuk para pemain muda U16 dan U19, tidak boleh terganggu,” kata Michael Sianipar, Minggu (15/11).
“Saya mengajak seluruh pihak, mulai dari tim kepelatihan, federasi, hingga PSSI, untuk bersama-sama memprioritaskan kelancaran program Timnas kita," kata Michael.
Michael mengatakan telah berkomunikasi dengan Pelatih Timnas Futsal Putra Hector Souto dan Pelatih Timnas Futsal Putri Luis Estrela untuk memastikan persiapan menghadapi agenda internasional pada Desember mendatang.
Timnas futsal putra direncanakan menjalani pertandingan internasional pada Desember.
Jakarta International Stadium (JIS) disebut sebagai salah satu kemungkinan lokasi pertandingan.
Mantan Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) Michael Sianipar buka suara terkait polemik dengan PSSI.
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