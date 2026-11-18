jakarta.jpnn.com - Timnas U-17 Indonesia menjadi penguasa klasemen Grup A Kualifikasi Piala Asia U-17 2027.

Pasukan Garuda Muda berhasil mendapatkan sembilan poin dari tiga pertandingan.

Timnas U-17 Indonesia pun lolos ke putaran final di Uzbekistan.

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Pada laga terakhir, Indonesia mengalahkan Afghanistan 4-0 pada pertandingan ketiga di Stadion Thuwunna, Yangon, Myanmar, Selasa (17/11).

Empat gol kemenangan Garuda Muda dicetak I Dewa Gede Majesta Sandhya, Dhamar Tri Kusuma, serta Dzaky Muhammad Azfar yang menyumbangkan dua gol.

Hasil itu membuat tim asuhan David Nascimento mempertahankan rekor sempurna dengan tiga kemenangan, sembilan gol, dan tanpa kebobolan.

Sebelumnya, Indonesia mengalahkan Filipina 3-0 pada pertandingan pertama, kemudian menundukkan Kamboja 2-0 pada laga kedua.

Indonesia kini unggul tiga poin atas Afghanistan yang menempati posisi kedua dengan enam poin dari tiga pertandingan.