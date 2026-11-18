jakarta.jpnn.com - Konflik antara Federasi Futsal Indonesia (FFI) dengan PSSI makin panas.

FFI sudah membuat laporan tentang dugaan pelanggaran etik kepada Komite Etik Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

Laporan itu ditandatangani Ketua Umum FFI periode 2024–2028 hasil Kongres Luar Biasa (KLB) 3 Oktober 2024 Michael Victor Sianipar.

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FFI meminta pemeriksaan independen atas tindakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam penerbitan Surat Keputusan PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026.

Langkah konstitusional ini ditempuh bukan untuk menyerang pribadi pihak mana pun ataupun menghalangi mekanisme demokrasi organisasi, termasuk penyelenggaraan KLB FFI apabila memiliki dasar dan persyaratan yang sah.

Fokus pengaduan ini ialah menguji kepatuhan prosedur, integritas tata kelola, serta batasan kewenangan pejabat PSSI terhadap Statuta PSSI Edisi 2025 dan Kode Etik FIFA dalam menerbitkan keputusan yang menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketua FFI sekaligus membatalkan mandat kepengurusan sah hasil Kongres.

Dalam keterangan resminya pada Selasa (17/11), FFI mencatat ada empat poin krusial yang menjadi dasar pengujian etik.

Poin pertama ialah ketiadaan rujukan kewenangan dalam statuta.