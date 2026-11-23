jakarta.jpnn.com - Dukungan terhadap perkembangan olahraga pelajar di Sumatera Selatan kembali ditunjukkan PT Bukit Asam (Persero) Tbk melalui partisipasinya dalam Futsal Series Region Palembang 2026.

Berlangsung pada 18–22 November di GOR Dempo, Jakabaring, kompetisi ini menjadi panggung bagi para pelajar untuk menunjukkan kemampuan sekaligus memperebutkan tiket menuju Grand National Championship (GNC) 2026 di Jakarta.

Keterlibatan PTBA bukan kali pertama. Perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan tersebut kembali mengambil bagian setelah turut mendukung penyelenggaraan Futsal Series Palembang pada musim sebelumnya.

Keberlanjutan dukungan ini memperlihatkan konsistensi PTBA dalam mendorong kegiatan positif bagi generasi muda melalui olahraga.

Dukungan tersebut tetap berlanjut meskipun SMK Bukit Asam, sekolah binaan perusahaan, tidak berpartisipasi dalam kompetisi tahun ini.

Corporate Secretary PTBA Eko Prayitno mengatakan keterlibatan perusahaan dalam Futsal Series merupakan bagian dari komitmen untuk menghadirkan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.

“Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan, kami percaya bahwa kontribusi kepada masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui aktivitas industri," kata Eko.

Menurut dia, dukungan terhadap olahraga seperti Futsal Series menjadi salah satu cara untuk hadir lebih dekat dengan generasi muda, memberikan ruang bagi mereka untuk berkembang, berkompetisi, dan menunjukkan potensinya.