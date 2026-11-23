jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta gagal mengalahkan PSM Makassar pada pekan kesepuluh Super League 2026.

Kedua tim bermain imbang dengan skor 1-1 di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Sabtu (21/11).

Bermain di hadapan pendukung sendiri, PSM langsung mengambil inisiatif menyerang sejak awal pertandingan.

Peluang pertama tuan rumah hadir melalui tendangan Kodai Tanaka, tetapi bola berhasil digagalkan penjaga gawang Persija Nadeo Argawinata.

Persija kemudian membalas melalui percobaan Alexander Jeremejeff, tetapi tembakannya masih melebar dari sasaran.

Persija akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-63 melalui Jeremejeff yang memanfaatkan umpan Victor Dethan.

Namun, keunggulan Persija hanya bertahan tiga menit setelah PSM menyamakan kedudukan pada menit ke-66 melalui Tanaka yang menyelesaikan umpan Akbar Tanjung.

PSM harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain sejak menit ke-87 setelah bek Nenad Lalic mendapat kartu merah dari wasit seusai peninjauan melalui video assistant referee (VAR).