PSSI Buka Suara soal Naturalisasi Noah Adnan
jakarta.jpnn.com - Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara tentang proses naturalisasi bek Noah Adnan.
Menurut Erick Thohir, Timnas Indonesia memerlukan kedalaman skuad yang cukup banyak.
Sebab, Timnas Indonesia akan menatap Kualifikasi Piala Dunia 2030.
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Namun, Erick menyebut proses naturaliasi terhadap Noah masih menunggu tinjauan Pelatih Indonesia John Herdman.
"Mudah-mudahan ini dengan pelatih mencoba melihat pemain-pemain baru, baik yang di dalam negeri ataupun pemain-pemain kita yang di luar negeri, saya lagi menunggu hasil daripada tinjauan pelatih," kata Erick, Minggu (22/11).
Erick Thohir meminta pelatih Timnas Indonesia juga melakukan agresivitas.
“Melihat lagi potensi-potensi pemain di dalam negeri dan di luar negeri, mumpung persiapan FIFA Matchday bulan Maret masih cukup lama," imbuhnya.
Erick mengatakan bahwa program pemusatan latihan yang dilakukan oleh tim Merah Putih pada jeda internasional November memang ditujukan untuk memantau sejumlah pemain yang dinilai bisa menjadi bagian dalam skuad.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara tentang proses naturalisasi bek Noah Adnan.
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