jakarta.jpnn.com - PSSI sedang mempersiapkan pelatih yang akan menukangi Timnas U-23 Indonesia.

PSSI sudah berkomunikasi dengan Badan Tim Nasional (BTN) untuk mencari pelatih yang tepat.

Sejak Januari 2026, John Herdman yang berstatus sebagai pelatih timnas senior juga menjabat sebagai pelatih timnas U23.

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Namun, memasuki kalender tahun 2027, dengan agenda timnas senior dan timnas U23 yang padat, PSSI sedang mendiskusikan kemungkinan bahwa tugas dari pelatih timnas U23 akan ditugaskan ke pelatih lainnya.

"Saya rasa dengan fokus Kualifikasi Piala Dunia bulan September (tahun depan), kami sudah berdiskusi dengan Badan Tim Nasional, kami akan menyiapkan pelatih pendamping di U23," kata Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Minggu (22/11).

"Tahun depan itu U17 kita masuk Piala Asia, U20 masuk Piala Asia, senior masuk Piala Asia, U23-nya persiapan SEA Games. Jadi, Badan Tim Nasional sudah diskusi, kayaknya harus ada alternatif pelatih (timnas U23)," imbuh Erick.

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Erick menegaskan bahwa nama-nama calon pelatih tersebut masih digodok oleh PSSI dan BTN.

"Belum tahu, nanti kami lihat, ya. Namun, perkembangan U17 luar biasa di bawah pelatih David (Nascimento), pelatih Nova (Arianto) juga U20 bagus, pelatih John juga bagus,” kata Erick.