Pemerintah Akan Coret Penerima Bansos yang Main Judol

jakarta.jpnn.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah bisa mencoret data penerima bantuan sosial (bansos) yang terdeteksi bermain judi online (judol).

“Sangat bisa,” kata Prasetyo Hadi, Jumat (11/7).

Prasetyo Hadi menjelaskan saat ini pemerintah sudah mempunyai data yang terintegrasi dan terperinci.

“Data kita sekarang by name, by address. Jadi, ketahuan si A dan si B-nya, siapanya, nomor rekeningnya," kata Prasetyo Hadi.

Prasetyo Hadi menjelaskan pemerintah memanfaatkan data tunggal sosial ekonomi nasional (SEN) untuk menyalurkan bansos.

Penyatuan data itu bertujuan memperbaiki agar penerima program pemerintah adalah orang yang tepat.

Prasetyo Hadi menjelaskan pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap penerima bansos yang diduga bermain judol.

"Nah, terdeteksi ini dipergunakan untuk kegiatan judi online, ya, kami pertimbangkan untuk dicoret dari penerima bantuan sosial," tambah Prasetyo Hadi.