JPNN.com

JPNN.com Jakarta Politik Acungkan Jempol, Presiden Prabowo Sebut Whoosh Bagus

Acungkan Jempol, Presiden Prabowo Sebut Whoosh Bagus

Kamis, 07 Agustus 2025 – 21:00 WIB
Acungkan Jempol, Presiden Prabowo Sebut Whoosh Bagus - JPNN.com Jakarta
Presiden Prabowo Subianto sangat terkesan dengan performa kereta cepat Whoosh. Foto: Mentari Dwi Gayati/Antara

jakarta.jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto sangat terkesan dengan performa kereta cepat Whoosh.

Ketua Umum Partai Gerindra itu bahkan mengacungkan jempolnya ketika ditanya tentang kesan menaiki Whoosh.

“Bagus. Bagus,” kata Prabowo di Stasiun Tegalluar, Rabu (6/8).

Baca Juga:

Prabowo Subianto menaiki Whoosh dari Jakarta. Rombongan menempuh perjalanan selama 45 menit.

Prabowo Subianto dan rombongan tiba di Stasiun Tegalluar pada pukul 20:45 WIB.

Sama seperti penumpang lainnya, Prabowo Subianto juga melakukan tap out untuk keluar dari stasiun.

Baca Juga:

Di sisi lain, kedatangan Prabowo Subianto mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat.

Banyak masyarakat yang menyambut kedatangan Prabowo Subianto di area Stasiun Tegalluar.

Presiden Prabowo Subianto mengaku sangat terkesan dengan performa kereta cepat Whoosh.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   presiden prabowo prabowo subianto kereta whoosh kereta cepat partai gerindra

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU