Acungkan Jempol, Presiden Prabowo Sebut Whoosh Bagus

jakarta.jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto sangat terkesan dengan performa kereta cepat Whoosh.

Ketua Umum Partai Gerindra itu bahkan mengacungkan jempolnya ketika ditanya tentang kesan menaiki Whoosh.

“Bagus. Bagus,” kata Prabowo di Stasiun Tegalluar, Rabu (6/8).

Prabowo Subianto menaiki Whoosh dari Jakarta. Rombongan menempuh perjalanan selama 45 menit.

Prabowo Subianto dan rombongan tiba di Stasiun Tegalluar pada pukul 20:45 WIB.

Sama seperti penumpang lainnya, Prabowo Subianto juga melakukan tap out untuk keluar dari stasiun.

Di sisi lain, kedatangan Prabowo Subianto mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat.

Banyak masyarakat yang menyambut kedatangan Prabowo Subianto di area Stasiun Tegalluar.