Satgas Kumpulkan Semua Gubernur, Siap Operasionalkan 10 Ribu Koperasi Merah Putih

jakarta.jpnn.com - Satgas Koperasi Merah Putih menggelar rapat koordinasi guna membahas kelanjutan setelah peresmian pembentukan 80 ribu koperasi desa yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto, Jumat (8/8).

Ketua Satgas Nasional Kopdes Merah Putih Zulkifli Hasan memanggil menteri, wakil menteri, lembaga, BUMN, dan gubernur seluruh Indonesia.

Mereka membahas pematangan operasional koperasi desa/kelurahan secara bertahap di seluruh Indonesia.

Baca Juga: Koperasi Tambang di NTB Jadi Harapan Baru untuk Ekonomi Rakyat dan Daerah

Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Ferry Juliantono mengatakan cara itu bertujuan mengevaluasi pelaksanaan mock up.

Wakil Menteri Koperasi itu menyebut operasional kopdes akan dilakukan mulai Agustus 2025.

“Kurang lebih sepuluh ribu kopdes,” kata Ferry Juliantono.

Menurut Ferry Juliantono, koordinasi diperlukan menjelang pengoperasian Koperasi Merah Putih.

“Koordinasi lebih detail antara kementerian, lembaga, serta daerah menjadi penting," ujar Ferry.