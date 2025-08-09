Politikus Senior Golkar Tantang Penyebar Isu Munaslub Tampakkan Muka

JPNN.com

Sabtu, 09 Agustus 2025 – 10:00 WIB
Politikus Partai Golkar Melchias Markus Mekeng meminta pihak-pihak yang mengembuskan isu munaslub menampakkan dirinya. Foto: Melalusa Susthira/Antara

jakarta.jpnn.com - Politikus Partai Golkar Melchias Markus Mekeng meminta pihak-pihak yang mengembuskan isu munaslub menampakkan dirinya.

"Kalau yang ingin munaslub, harus munculkan mukanya, dong,” kata Mekeng, Jumat (8/8).

Ketua Fraksi Partai Golkar MPR itu menilai menampakkan diri bagi pihak yang mengembuskan isu munaslub akan membuat politik sehat.

“Siapa yang mau munaslub dan harus dijelaskan kenapa mesti ada munaslub," kata Mekeng.

Mekeng pun menepis isu yang menyebut Partai Golkar akan menyelenggarakan munaslub.

Menurut politikus senior itu, rumor munaslub untuk mengganti Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia tidak memiliki sumber yang jelas.

“Kalau kita baca di media, kan, hanya isu-isunya. Sembernya dari mana, kan, tidak pernah jelas,” kata Mekeng.

Melchias Markus Mekeng pun menyebut kabar Partai Golkar akan mengadakan munaslub tidak berdasar.

