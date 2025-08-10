PP SI Apresiasi Langkah MUI Beri Wamenkop Tokoh Perubahan Ekonomi Indonesia

jakarta.jpnn.com - Sekretaris Jenderal Syarikat Islam Ferry Juliantono mendapatkan penghargaan sebagai Tokoh Perubahan Ekonomi Indonesia dari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Iskandar.

Penghargaan tersebut diberikan setelah pemaparan Ferry mengenai program Koperasi Merah Putih pada Sidang Tahunan Ekonomi Umat Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI di hotel Sultan Jakarta, Sabtu (9/8).

Ferry didapuk sebagai tokoh bangsa yang bisa mengubah strategi ekonomi Indonesia. Dia juga dianggap lebih berpihak pada pertumbuhan ekonomi desa dan umat melalui berbagai gebrakannya.

Selain itu, Ferry Juliantono juga dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai koordinator ketua pelaksana harian satgas Pembentukan Koperasi Merah Putih.

Presiden Syarikat Islam Hamdan Zoelva pun menyambut baik penghargaan kepada Ferry Juliantono.

“Kami amat mengapresiasi langkah MUI dan menjadikan semangat agar Syarikat Islam sebagai ormas yang berfokus pada dakwah ekonomi untuk lebih fokus dan semangat membantu program-program pemerintah, terutama Koperasi Merah Putih,” kata Hamdan.

Baca Juga: Koperasi Tambang di NTB Jadi Harapan Baru untuk Ekonomi Rakyat dan Daerah

Hamdan menjelaskan pihaknya merasa bangga karena Ferry Juliantono mendapatkan apresiasi dari MUI.

"Ini sekaligus apresiasi terhadap Syarikat Islam, apalagi tahun ini kami genap berusia 120 tahun pada Oktober nanti,” kata Hamdan.