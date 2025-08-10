JPNN.com

JPNN.com Jakarta Politik PP SI Apresiasi Langkah MUI Beri Wamenkop Tokoh Perubahan Ekonomi Indonesia

PP SI Apresiasi Langkah MUI Beri Wamenkop Tokoh Perubahan Ekonomi Indonesia

Minggu, 10 Agustus 2025 – 08:50 WIB
PP SI Apresiasi Langkah MUI Beri Wamenkop Tokoh Perubahan Ekonomi Indonesia - JPNN.com Jakarta
Sekretaris Jenderal Syarikat Islam Ferry Juliantono mendapatkan penghargaan sebagai Tokoh Perubahan Ekonomi Indonesia dari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Iskandar. Foto: Dok Pribadi

jakarta.jpnn.com - Sekretaris Jenderal Syarikat Islam Ferry Juliantono mendapatkan penghargaan sebagai Tokoh Perubahan Ekonomi Indonesia dari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Iskandar.

Penghargaan tersebut diberikan setelah pemaparan Ferry mengenai program Koperasi Merah Putih pada Sidang Tahunan Ekonomi Umat Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI di hotel Sultan Jakarta, Sabtu (9/8).

Ferry didapuk sebagai tokoh bangsa yang bisa mengubah strategi ekonomi Indonesia. Dia juga dianggap lebih berpihak pada pertumbuhan ekonomi desa dan umat melalui berbagai gebrakannya.

Baca Juga:

Selain itu, Ferry Juliantono juga dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai koordinator ketua pelaksana harian satgas Pembentukan Koperasi Merah Putih.

Presiden Syarikat Islam Hamdan Zoelva pun menyambut baik penghargaan kepada Ferry Juliantono.

“Kami amat mengapresiasi langkah MUI dan menjadikan semangat agar Syarikat Islam sebagai ormas yang berfokus pada dakwah ekonomi untuk lebih fokus dan semangat membantu program-program pemerintah, terutama Koperasi Merah Putih,” kata Hamdan. 

Baca Juga:

Hamdan menjelaskan pihaknya merasa bangga karena Ferry Juliantono mendapatkan apresiasi dari MUI.

"Ini sekaligus apresiasi terhadap Syarikat Islam, apalagi tahun ini kami genap berusia 120 tahun pada Oktober nanti,” kata Hamdan.

Sekretaris Jenderal Syarikat Islam Ferry Juliantono mendapatkan penghargaan sebagai Tokoh Perubahan Ekonomi Indonesia dari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   mui majelis ulama indonesia syarekat indonesia koperasi merah putih ferry juliantono wamenkop

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU