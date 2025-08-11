Ketua Umum GPA Desak KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi CSR BI dan OJK

JPNN.com

Senin, 11 Agustus 2025 – 19:55 WIB
Ketua Umum PP Gerakan Pemuda Al-Washliyah (GPA) Aminullah Siagian mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Foto: Dok Pribadi

jakarta.jpnn.com - Ketua Umum PP Gerakan Pemuda Al-Washliyah (GPA) Aminullah Siagian mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Aminullah meminta agar seluruh pihak yang terlibat segera ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. 

Menurutnya, jabatan tinggi atau kekuatan politik tidak boleh menjadi tameng untuk lolos dari jerat hukum.

“Kesamaan dan kesetaraan warga negara di depan hukum adalah amanat konstitusi," kata Aminullah, Senin (10/8).

Menurut Aminullah, kasus itu bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan juga pengkhianatan terhadap rakyat. 

"Dugaan korupsi CSR ini telah menghancurkan kepercayaan publik dan merusak nama baik Indonesia di mata dunia, terlebih karena melibatkan otoritas keuangan yang sangat vital,” tegas Aminullah.

Aminullah mengingatkan bahwa kejahatan di sektor keuangan berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi nasional dan kepercayaan investor.

“Kami sangat mendukung penuh KPK mengusut tuntas semua yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK ini," ujar Aminullah.

