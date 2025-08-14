JPNN.com

JPNN.com Jakarta Politik Megawati Soekarnoputri Tunjuk Hasto Kristiyanto Sekjen PDIP

Megawati Soekarnoputri Tunjuk Hasto Kristiyanto Sekjen PDIP

Kamis, 14 Agustus 2025 – 21:20 WIB
Megawati Soekarnoputri Tunjuk Hasto Kristiyanto Sekjen PDIP - JPNN.com Jakarta
Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengatakan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum mempunyai kewenangan mutlak mengangkat Hasto Kristiyanto sebagai sekjen. Foto: Antara/HO/PDIP

jakarta.jpnn.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengatakan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum mempunyai kewenangan mutlak mengangkat Hasto Kristiyanto sebagai sekjen.

“Ibu tidak menyampaikan cerita itu,” kata Ganjar Pranowo, Kamis (14/8).

Ganjar Pranowo menjelaskan Megawati Soekarnoputri menceritakan hal menarik sebelum melantik Hasto Kristiyanto sebagai sekjen.

Baca Juga:

“Ibu bercerita panjang tentang situasi politik Indonesia," kata Ganjar.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menjelaskan Megawati sempat memberikan pembekalan sebelum melantik Hasto.

Pelantikan Hasto sendiri dilakukan bersamaan dengan pengukuhan pengurus lain yang belum dilantik saat Kongres PDIP 2025 di Bali.

Baca Juga:

"Jadi, semua sudah berdiri di sana, belum dilantik, tapi Ibu bercerita dahulu. Pembekalannya justru sebelum dilakukan pelantikan," ujar Ganjar.

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira membenarkan bahwa Hasto Kristiyanto resmi dilantik sebagai sekjen.

Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum mempunyai kewenangan mutlak mengangkat Hasto Kristiyanto sebagai sekjen.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   megawati soekarnoputri megawati pdip sekjen pdip ganjar pranowo hasto kristiyanto

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU