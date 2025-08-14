Megawati Soekarnoputri Tunjuk Hasto Kristiyanto Sekjen PDIP

jakarta.jpnn.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengatakan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum mempunyai kewenangan mutlak mengangkat Hasto Kristiyanto sebagai sekjen.

“Ibu tidak menyampaikan cerita itu,” kata Ganjar Pranowo, Kamis (14/8).

Ganjar Pranowo menjelaskan Megawati Soekarnoputri menceritakan hal menarik sebelum melantik Hasto Kristiyanto sebagai sekjen.

“Ibu bercerita panjang tentang situasi politik Indonesia," kata Ganjar.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menjelaskan Megawati sempat memberikan pembekalan sebelum melantik Hasto.

Pelantikan Hasto sendiri dilakukan bersamaan dengan pengukuhan pengurus lain yang belum dilantik saat Kongres PDIP 2025 di Bali.

"Jadi, semua sudah berdiri di sana, belum dilantik, tapi Ibu bercerita dahulu. Pembekalannya justru sebelum dilakukan pelantikan," ujar Ganjar.

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira membenarkan bahwa Hasto Kristiyanto resmi dilantik sebagai sekjen.