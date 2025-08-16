Hasto Kristiyanto: Yang Mengganggu PDIP Akan Berhadapan dengan Rakyat

JPNN.com

Sabtu, 16 Agustus 2025 – 21:00 WIB
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mendapatkan dukungan berupa koin perjuangan dari elemen akar rumput partai berlambang banteng moncong putih itu. Foto: Antara/HO/PDIP

jakarta.jpnn.com - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mendapatkan dukungan berupa koin perjuangan dari elemen akar rumput partai berlambang banteng moncong putih itu.

Koin perjuangan itu merupakan hasil gotong royong kader dan simpatisan PDIP dari seluruh Indonesia.

Mereka di antaranya ialah FKK 124, Banteng Lawas, dan Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem).

Hasto mengatakan koin perjuangan dari akar rumput tidak sekadar bantuan materi, tetapi memiliki makna historis dan ideologis.

“Mengumpulkan koin ini buat saya sangat berarti secara spiritual. Koin ini akan menjadi sebagian sumber energi kami,” kata Hasto, Jumat (15/8).

Hasto Kristiyanto menjelaskan koin yang diberikan elemen akar rumput tidak akan menjadi miliknya.

“Akan menjadi harta partai. Mungkin bisa dijadikan karya seni di sekolah partai,” kata Hasto.

Hasto Kristiyanto mengatakan koin perjuangan dari akar rumput akan dipajang agar menjadi pengingat.

