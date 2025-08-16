Hasto Kristiyanto: Yang Mengganggu PDIP Akan Berhadapan dengan Rakyat

jakarta.jpnn.com - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mendapatkan dukungan berupa koin perjuangan dari elemen akar rumput partai berlambang banteng moncong putih itu.

Koin perjuangan itu merupakan hasil gotong royong kader dan simpatisan PDIP dari seluruh Indonesia.

Mereka di antaranya ialah FKK 124, Banteng Lawas, dan Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem).

Baca Juga: Megawati Soekarnoputri Tunjuk Hasto Kristiyanto Sekjen PDIP

Hasto mengatakan koin perjuangan dari akar rumput tidak sekadar bantuan materi, tetapi memiliki makna historis dan ideologis.

“Mengumpulkan koin ini buat saya sangat berarti secara spiritual. Koin ini akan menjadi sebagian sumber energi kami,” kata Hasto, Jumat (15/8).

Hasto Kristiyanto menjelaskan koin yang diberikan elemen akar rumput tidak akan menjadi miliknya.

Baca Juga: Hinca Pandjaitan Anggap Ketua PDIP Sumut Salah Logika soal Polemik 4 Pulau

“Akan menjadi harta partai. Mungkin bisa dijadikan karya seni di sekolah partai,” kata Hasto.

Hasto Kristiyanto mengatakan koin perjuangan dari akar rumput akan dipajang agar menjadi pengingat.