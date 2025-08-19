Politikus Golkar Minta Anggota DPR Joget saat Sidang Tidak Dilebih-lebihkan

jakarta.jpnn.com - Politikus Partai Golkar Adies Kadir mengatakan para anggota DPR berjoget setelah acara inti pada Sidang Tahunan 2025 selesai, Jumat (15/8).

Wakil Ketua DPR itu menjelaskan para anggota dewan juga berjoget setelah pidato kenegaraan berakhir.

Menurut Adies Kadir, para anggota DPR bergoyang ketika mendengarkan musik yang dimainkan grup taruna beberapa lembaga pendidikan.

Adies Kadir menjelaskan para anggota DPR terbawa emosi sehingga akhirnya berjoget.

“Goyangnya juga tidak ke mana-mana, hanya berdiri di kursinya masing-masing saja," kata Adies Kadir, Selasa (19/8).

Menurut Adies Kadir, hal yang paling penting ialah pidato kenegaraan berjalan khidmat.

Dia pun berharap kejadian para anggota DPR berjoget tidak perlu dilebih-lebihkan

Menurut Adies Kadir, tugas-tugas yang dilakukan para anggota DPR sudah berjalan dengan baik.