Isu Gaji Anggota DPR Naik, Ahok Minta Pemerintah Terbuka soal Anggaran

Rabu, 20 Agustus 2025 – 21:00 WIB
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok meminta pemerintah terbuka terkait anggaran negara di tengah isu kenaikan gaji anggota DPR. Foto: Lifia Mawaddah Putri/Antara

jakarta.jpnn.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok meminta pemerintah terbuka terkait anggaran negara di tengah isu kenaikan gaji anggota DPR.

Menurut Ahok, keterbukaan akan membuat masyarakat mengetahui besaran anggaran yang tersedia dan peruntukannya.

“Kalau saya anggota dewan, mau gaji Rp 1 miliar sebulan saya oke. Namun, kamu buka anggaran kamu semua, dong,” kata Ahok, Rabu (20/8).

Politikus PDIP itu juga meminta anggaran semua kementerian dibuka kepada publik.

“Biar kita tahu setiap sen pajak yang kita bayar dipakai ke mana saja," kata Ahok.

Ahok juga meminta semua anggota DPR bersikap lebih terbuka terkait kinerjanya selama ini.

Menurut Ahok, setiap orang yang bekerja dengan profesional layak mendapatkan bayaran besar.

Meskipun demikian, Ahok meminta anggota dewan bekerja secara lebih profesional.

