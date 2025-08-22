Gerak Cepat Tanggapi Balita Meninggal Karena Cacingan, Menko PMK Pratikno: Setiap Anak Harus Terlindungi

jakarta.jpnn.com - Menko MPK Pratikno berduka karena ada balita yang meninggal dunia karena mengalami cacingan di Sukabumi, Jawa Barat.

Menurut Pratikno, kejadian itu merupakan alarm yang membutuhkan langkah cepat, terukur, dan koordinasi lintas sektor agar tidak terulang kembali.

“Pemerintah aware, tanggap, dan segera bertindak,” kata Pratikno, Kamis (21/8).

Pratikno menjelaskan kejadian yang menimpa balita di Sukabumi merupakan pengingat bahwa masalah gizi buruk dan penyakit tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

“Dengan memperkuat posyandu, memperkuat data kesehatan, serta memperkuat

pendampingan keluarga rentan, kami berkomitmen memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan terlindungi,” tegas Pratikno.

Pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi dan dinas terkait untuk menyikapi kejadian di Sukabumi.

Selain itu, Pratikno juga langsung mengadakan rapat online dengan pejabat Eselon I dan Eselon II Kemenko PMK terkait isu kesehatan anak untuk adalah menggali informasi dan menyatukan pandangan.