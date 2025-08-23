SAIL dan CfDS UGM Bicara Tantangan Generative AI Melalui IRIS

jakarta.jpnn.com - Centre for Strategic and International Studies (CSIS) melalui Safer Internet Lab (SAIL) bersama Center for Digital Society (CfDS) menyelenggarakan Information Resilience and Integrity Symposium (IRIS) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (Fisipol UGM), Kamis (21/8).

Information Resilience and Integrity Symposium merupakan forum akademis dan kebijakan internasional.

Simposium ini dirancang untuk membahas bagaimana kawasan Asia-Pasifik bisa bersama menghadapi gelombang inovasi teknologi sekaligus menjaga integritas dan ketahanan ruang digital.

Pada pembukaan, Wakil Rektor UGM Wening Udasmoro menekankan peran akademisi dalam menjembatani kebijakan, penelitian, dan pemahaman publik terkait generative artificial intelligence.

Diskusi dilanjutkan dengan pemaparan dari Direktur Eksekutif CSIS Yose Rizal Damuri yang mengupas peluang sekaligus risiko generative artificial intelligence di kawasan Asia-Pasifik.

“Risiko dari teknologi AI mencakup penipuan finansial, manipulasi informasi asing, hingga ancaman terhadap privasi dan integritas demokrasi,” kata Yose Rizal.

Riset yang dilakukan Safer Internet Lab (SAIL) menunjukkan teknologi AI berpotensi memperbesar penyebaran misinformasi yang mengancam demokrasi, mendorong penipuan daring yang merugikan ekonomi digital.

Teknologi AI juga berpotensi memengaruhi geopolitik melalui praktik foreign information manipulation and intervention (FIMI) di kawasan Asia-Pasifik.