Riza Chalid DPO Kejagung, GPA: Negara Tak Boleh Kalah Melawan Koruptor

jakarta.jpnn.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al Washliyah (PP GPA) Aminullah Siagian mengatakan pihaknya mendukung langkah Kejaksaan Agung yang telah menetapkan Riza Chalid sebagai DPO kasus korupsi minyak mentah.

"Benar-benar tidak masuk akal korupsi sampai Rp 285 triliun sejak 2018 hingga 2023," kata Aminullah, Minggu (24/8).

Aminullah juga mendesak Kejaksaan Agung melakukan penyitaan terhadap aset milik Riza Chalid.

"Kami minta kejaksaan segera menyita semua aset Riza Chalid untuk mengembalikan kerugian," kata Aminullag.

Menurut Aminullah, negara harus bersikap sangat tegas terhadap para pelaku korupsi, seperti Riza Chalid.

"Negara tidak boleh kalah dari Riza Chalid dan aktor di belakangnya," ujar Aminullah.

Aminullah Siagian juga mendesak pihak berwajib segera menangkap Riza Chalid dan memberikan hukuman berat.

"Semua harus ditangkap dan bila perlu, Riza dihukum mati," kata Aminullah.