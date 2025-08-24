JPNN.com

JPNN.com Jakarta Politik Riza Chalid DPO Kejagung, GPA: Negara Tak Boleh Kalah Melawan Koruptor

Riza Chalid DPO Kejagung, GPA: Negara Tak Boleh Kalah Melawan Koruptor

Minggu, 24 Agustus 2025 – 10:00 WIB
Riza Chalid DPO Kejagung, GPA: Negara Tak Boleh Kalah Melawan Koruptor - JPNN.com Jakarta
Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al Washliyah (PP GPA) Aminullah Siagian mengatakan pihaknya mendukung langkah Kejaksaan Agung yang telah menetapkan Riza Chalid sebagai DPO kasus korupsi minyak mentah. Foto: Dok Pribadi

jakarta.jpnn.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al Washliyah (PP GPA) Aminullah Siagian mengatakan pihaknya mendukung langkah Kejaksaan Agung yang telah menetapkan Riza Chalid sebagai DPO kasus korupsi minyak mentah.

"Benar-benar tidak masuk akal korupsi sampai Rp 285 triliun sejak 2018 hingga 2023," kata Aminullah, Minggu (24/8).

Aminullah juga mendesak Kejaksaan Agung melakukan penyitaan terhadap aset milik Riza Chalid.

Baca Juga:

"Kami minta kejaksaan segera menyita semua aset Riza Chalid untuk mengembalikan kerugian," kata Aminullag.

Menurut Aminullah, negara harus bersikap sangat tegas terhadap para pelaku korupsi, seperti Riza Chalid. 

"Negara tidak boleh kalah dari Riza Chalid dan aktor di belakangnya," ujar Aminullah.

Baca Juga:

Aminullah Siagian juga mendesak pihak berwajib segera menangkap Riza Chalid dan memberikan hukuman berat.

"Semua harus ditangkap dan bila perlu, Riza dihukum mati," kata Aminullah.

Aminullah Siagian mengatakan pihaknya mendukung langkah Kejaksaan Agung yang telah menetapkan Riza Chalid sebagai DPO kasus korupsi minyak mentah.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   riza chalid kejaksaan agung korupsi minyak mentah presiden prabowo prabowo subianto

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU