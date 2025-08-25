Anggota DPR Usul Gerbong Perokok di Kereta, Gibran: Tidak Sesuai Program Presiden Prabowo

jakarta.jpnn.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menilai usulan pengadaan gerbong khusus merokok di kereta api jarak jauh tidak sesuai program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Gibran Rakabuming Raka, usulan yang disampaikan salah satu anggota DPR itu tidak sejalan dengan program di bidang kesehatan.

“Masukannya kurang sinkron dengan program dari Bapak Presiden,” kata Gibran, Minggu (24/8).

Anak Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu mengaku ingin memastikan program Prabowo berjalan baik.

Menurut Gibran, saat ini sudah ada beberapa program kesehatan yang diberlakukan di tengah masyarakat.

“Ada Cek Kesehatan Gratis, ada pemberantasan stunting,” kata Gibran.

Gibran Rakabuming Raka juga menyebut pemerintahan Presiden Prabowo ingin terus membangun rumah sakit.

“Di Kemenkes juga ada pembangunan rumah sakit-rumah sakit baru,” kata Wapres Gibran.