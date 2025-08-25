Munas Ke-5 IKAL Lemhannas Ditunda, Ketua Umum Baru Belum Terpilih

jakarta.jpnn.com - Marsekal Madya TNI (Purn) Daryatmo mengatakan Musyawarah Nasional (Munas) Ke-5 Ikatan Keluarga Alumni (IKAL) Lemhannas ditunda.

Keputusan itu diambil berdasarkan hasil konsultasi pimpinan sementara Munas Ke-5 IKAL, Ketua Umum IKAL Lemhannas 2020-2025 Agum Gumelar, serta para calon, yakni Purnomo Yusgiantoro dan Dudung Abdurachman.

“Belum terpilih ketua umum baru yang definitif. Penundaan diperlukan untuk menjaga persatuan serta muruah IKAL Lemhannas yang dikenal sebagai organisasi bergengsi,” kata Daryatmo, Minggu (24/8).

Daryatmo mengatakan sejumlah agenda penting belum ditetapkan, seperti tata tertib (tatib) serta pemilihan dan penetapan ketua umum.

“Itu semua belum ada titik temu karena dari sidang pertama sudah terjadi debat. Sidang saya skors. Sebelumnya, kami sudah berkonsultasi dengan Pak Agum Gumelar dan perwakilan para kandidat,” jelas Daryatmo.

Alumnus Akademi Angkatan Udara TNI 1978 itu menjelaskan penundaan Munas Ke-5 IKAL Lemhannas adalah keputusan paling bijak untuk menenangkan semua pihak.

Apalagi, suasana munas kurang kondusif dan sudah larut malam. Daryatmo menjelaskan paripurna satu belum rampung dan sama sekali belum ada titik temu.

"Kami selaku pemimpin sidang setelah konsultasi menawarkan kepada peserta paripurna untuk menunda dan itu disetujui oleh mayoritas peserta,” kata dia.