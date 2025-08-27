Hashim Djojohadikusumo Kurang Nyaman Dapat Bintang Mahaputera Utama dari Presiden Prabowo

jakarta.jpnn.com - Hashim Djojohadikusumo merasakan ketidaknyamanannya ketika mendapatkan penghargaan Bintang Mahaputera Utama dari Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8).

Tanda Kehormatan itu didapatkan Hashim atas jasanya dalam pelestarian satwa langka dan warisan budaya.

Meskipun menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim mempunyai hubungan erat dengan Prabowo.

Sebab, Hashim Djojohadikusumo merupakan adik Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

"Saya terus terang saja merasa, waktu saya diberi tahu, saya merasa kurang nyaman karena Presiden kakak kandung sendiri," kata Hashim.

Penghargaan dari Presiden Prabowo Subianto bukanlah yang pertama bagi Hashim Djojohadikusumo.

Sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo sudah pernah tiga kali mendapatkan tanda kehormatan.

Dia pernah satu kali memperoleh penghargaan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).