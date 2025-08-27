JPNN.com

JPNN.com Jakarta Politik Hashim Djojohadikusumo Kurang Nyaman Dapat Bintang Mahaputera Utama dari Presiden Prabowo

Hashim Djojohadikusumo Kurang Nyaman Dapat Bintang Mahaputera Utama dari Presiden Prabowo

Rabu, 27 Agustus 2025 – 09:00 WIB
Hashim Djojohadikusumo Kurang Nyaman Dapat Bintang Mahaputera Utama dari Presiden Prabowo - JPNN.com Jakarta
Hashim Djojohadikusumo merasakan ketidaknyamanannya ketika mendapatkan penghargaan Bintang Mahaputera Utama dari Presiden Prabowo Subianto. Foto: Antara/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden

jakarta.jpnn.com - Hashim Djojohadikusumo merasakan ketidaknyamanannya ketika mendapatkan penghargaan Bintang Mahaputera Utama dari Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8).

Tanda Kehormatan itu didapatkan Hashim atas jasanya dalam pelestarian satwa langka dan warisan budaya.

Meskipun menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim mempunyai hubungan erat dengan Prabowo.

Baca Juga:

Sebab, Hashim Djojohadikusumo merupakan adik Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

"Saya terus terang saja merasa, waktu saya diberi tahu, saya merasa kurang nyaman karena Presiden kakak kandung sendiri," kata Hashim.

Penghargaan dari Presiden Prabowo Subianto bukanlah yang pertama bagi Hashim Djojohadikusumo.

Baca Juga:

Sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo sudah pernah tiga kali mendapatkan tanda kehormatan.

Dia pernah satu kali memperoleh penghargaan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Hashim Djojohadikusumo merasakan ketidaknyamanannya ketika mendapatkan penghargaan Bintang Mahaputera Utama dari Presiden Prabowo Subianto
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   presiden prabowo prabowo subianto hashim djojohadikusumo bintang mahaputera jokowi

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU