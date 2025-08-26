Ketum GPA Apresiasi Presiden Prabowo Bentuk Kementerian Haji dan Umrah

jakarta.jpnn.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PP GPA) Aminullah Siagian mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto atas keputusan strategis membentuk Kementerian Haji dan Umrah.

Menurut dia, kebijakan itu merupakan langkah bersejarah yang akan memperkuat kualitas pelayanan ibadah haji dan umrah bagi umat Islam Indonesia.

Amin mengatakan keberadaan kementerian khusus tersebut akan memberikan tata kelola penyelenggaraan ibadah yang lebih profesional, transparan, akuntabel, serta menjauhkan dari praktik korupsi.

“Dengan adanya Kementerian Haji dan Umrah, masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang lebih maksimal, efisien, dan berintegritas. Hal itu menjadi harapan baru bagi jutaan umat Islam Indonesia yang setiap tahun menunaikan ibadah haji maupun umrah,” ujar Amin di Jakarta, Selasa (26/8).

Amin berharap kementerian baru itu tidak hanya berfokus terhadap aspek teknis keberangkatan jamaah, tetapi juga memperkuat edukasi, bimbingan, serta inovasi layanan berbasis digital.

Dengan demikian, jemaah haji dan umrah lebih siap secara fisik, mental, maupun spiritual.

Selain itu, penguatan kerja sama diplomatik dengan Pemerintah Arab Saudi juga dinilai penting untuk meningkatkan kuota dan memperluas akses fasilitas bagi jemaah Indonesia.

PP GPA menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh program pemerintah sekaligus memberikan masukan konstruktif dalam memperkuat pelayanan publik.