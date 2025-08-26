Burhanuddin Abdullah Terima Mahaputra Adipradana dari Presiden Prabowo

jakarta.jpnn.com - Mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah mendapatkan penghargaan Bintang Mahaputra Adipradana dari Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8).

Burhanuddin Abdullah menjadi satu dari 141 tokoh dari berbagai latar belakang yang memperoleh penghargaan dari Prabowo.

Dia menerima penghargaan tersebut atas jasa-jasanya dalam menjaga stabilitas moneter, memperkuat sistem perbankan internasional, serta memimpin kebijakan strategis di tengah tantangan perekonomian global maupun domestik.

Salah satu kebijakan Burhanuddin saat menjabat Gubernur BI ialah menjadi tokoh sentral di balik keputusan berani melunasi seluruh utang Indonesia kepada International Monetary Fund (IMF) pada Oktober 2006.

“Kami sudah menyampaikan kepada IMF, hari ini utang kami dilunasi. Mekanismenya lima hari. Minggu depan Indonesia tidak punya utang lagi kepada IMF,” tuturnya kala itu.

Langkah strategis tersebut membuat Indonesia resmi terbebas dari jeratan IMF setahun lebih cepat dari jadwal.

Padahal, komitmen awal pelunasan baru ditargetkan pada 2010 dan dipercepat pemerintah menjadi 2007.

Namun, dengan cadangan devisa yang kala itu mencapai USD 42,35 miliar dan kondisi fiskal yang aman, Burhanuddin Abdullah mengambil keputusan visioner untuk melunasi lebih cepat.