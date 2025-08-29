Ketum Gesra Sebut Driver Ojol Affan Kurniawan Meninggal Duka Semua Pihak, Polri Harus Berbenah

jakarta.jpnn.com - Ketua Umum Gerakan Solidaritas Rakyat (Gesra) Aji Jaya Bintara mengatakan meninggalnya driver ojol Affan Kurniawan akibat terlindas mobil Brimob di tengah demo merupakan duka yang sangat dalam.

Aji Jaya menyebut peristiwa tragis yang menimpa Affan Kurniawan mengejutkan semua pihak.

"Menjadi duka semua pihak, apalagi korban bersama rekan-rekannya hanya ingin menyampaikan aspirasi," tutur Aji Jaya, Jumat (29/8).

Ketua Umum Garuda Nusantara itu mengatakan mengatakan meninggalnya Affan menjadi luka bagi masyarakat, terutama di tengah upaya menjaga demokrasi dan hak-hak sipil di ibu kota. "Semoga keluarga korban diberi kekuatan dan ketabahan,” ujar Aji Jaya.

Aji Jaya berharap Polri membenahi cara-cara penanganan demonstrasi ke depan.

"Kita tidak mau peristiwa kelam 98 yang memakan korban saat demonstrasi terulang. Polri harus bersikap tegas dan membenahi cara-cara penanganan massa," ujarnya.

Pihaknya juga berharap kasus meninggalnya Affan bisa ditangani secara transparan.

Menurut Aji Jaya, penanganan yang transparan akan membuat masyarakat bisa menilai bahwa Polri memang serius mengusut kasus itu.