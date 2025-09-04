Pekan Depan, Koperasi Merah Putih Bisa Cairkan Pinjaman Secara Bertahap

JPNN.com

Kamis, 04 September 2025 – 13:55 WIB
Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendampingi Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengikuti Rapat Koordinasi Operasionalisasi dan Pengembangan (Etape II) KDKMP. Foto: Dok Pri

jakarta.jpnn.com - Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendampingi Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengikuti Rapat Koordinasi Operasionalisasi dan Pengembangan (Etape II) KDKMP yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Kamis (4/9).

Ferry Juliantono yang juga Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mengatakan masalah petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) secara keseluruhan dari kementerian dan lembaga terkait operasionalisasi KDKMP bisa dituntaskan minggu ini.

"Dengan demikian, minggu depan KDKMP bisa segera operasional," ujar Ferry.

Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Koperasi Merah Putih itu juga menyinggung tentang pinjaman.

"Kopdes bisa cairkan pinjaman secara bertahap," ujarnya.

Di sisi lain, rapat juga diikuti beberapa tokoh, seperti Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan.

Selain itu, ada juga Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Danantara Donny Oskaria. (Jos/jpnn)

