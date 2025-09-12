Akademisi NTB Berharap Tokoh Lombok Masuk Kabinet Prabowo 

jakarta.jpnn.com - Akademisi asal NTB Ihsan Hamid menilai figur publik asal Lombok layak mendapatkan tempat di kabinet Presiden Prabowo Subianto.

"Aspirasi ini dinilai wajar karena sepanjang Indonesia merdeka, belum ada figur asal Lombok yang masuk ke jajaran menteri," Ihsan, Jumat (12/9).

Ihsan menjelaskan tokoh asal Lombok mempunyai loyalitas yang tinggi ketika mendapatkan kepercayaan.

“Dalam tiga kali pilpres, Prabowo konsisten meraih kemenangan di NTB, khususnya di Pulau Lombok. Fakta ini menjadi indikator kuat bahwa basis suara Lombok patut mendapat perhatian khusus di level kabinet," jelas Ihsan.

Alasan lainnya ialah keadilan representasi daerah. Ihsan mengatakan Lombok memiliki banyak tokoh berkualitas dengan latar belakang akademik, birokrasi, hingga organisasi keagamaan yang merupakan bagian penting dari keadilan politik.

Alasan ketiga ialah potensi strategis ekonomi dan pariwisata setelah NTB menjadi tuan rumah MotoGP. Alasan keempat ialah kapasitas kepemimpinan yang teruji.

"Mereka telah menunjukkan kapasitas manajerial dan kepemimpinan yang diakui secara nasional," tambah Ihsan.

Alasan kelima penguatan legitimasi politik Prabowo. Menurut Ihsan, keberadaan menteri dari Lombok akan memperluas basis legitimasi politik Prabowo sekaligus meningkatkan kepercayaan publik dari NTB.