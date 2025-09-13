Bantah Reshuffle Kabinet, Budiman Sudjatmiko Sibuk Urus BP Taskin

jakarta.jpnn.com - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menepis kabar yang menyebut dirinya terkena reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto.

Budiman Sudjatmiko mengaku sampai saat ini masih mengurus lembaga yang dipimpinnya.

"Saya kurang tahu, tidak ada pembicaraan itu,” kata Budiman, Kamis (11/9).

Baca Juga: Akademisi NTB Berharap Tokoh Lombok Masuk Kabinet Prabowo

Mantan politikus PDIP itu mengaku dirinya sudah bertemu Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Budiman Sudjatmiko, dirinya tidak diberi tahu perihal reshuffle kabinet oleh Prabowo.

“Tadi bertemu dengan Bapak Presiden tidak menyinggung itu, tidak dihubungi itu,” kata Budiman.

Baca Juga: Persaudaraan PENA Apresiasi Empati Presiden Prabowo kepada Korban Unjuk Rasa

Budiman Sudjatmiko pun mengaku tidak mengetahui sumber yang menyebut dirinya terkena reshuffle.

“Jadi, saya dapat pertanyaan juga dari mana-mana. Saya tidak tahu sama sekali," kata Budiman.