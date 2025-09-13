Bantah Reshuffle Kabinet, Budiman Sudjatmiko Sibuk Urus BP Taskin
jakarta.jpnn.com - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menepis kabar yang menyebut dirinya terkena reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto.
Budiman Sudjatmiko mengaku sampai saat ini masih mengurus lembaga yang dipimpinnya.
"Saya kurang tahu, tidak ada pembicaraan itu,” kata Budiman, Kamis (11/9).
Mantan politikus PDIP itu mengaku dirinya sudah bertemu Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Budiman Sudjatmiko, dirinya tidak diberi tahu perihal reshuffle kabinet oleh Prabowo.
“Tadi bertemu dengan Bapak Presiden tidak menyinggung itu, tidak dihubungi itu,” kata Budiman.
Budiman Sudjatmiko pun mengaku tidak mengetahui sumber yang menyebut dirinya terkena reshuffle.
“Jadi, saya dapat pertanyaan juga dari mana-mana. Saya tidak tahu sama sekali," kata Budiman.
