Menkop Ferry Juliantono Meninjau Operasional Koperasi Merah Putih Pucangan Tuban

jakarta.jpnn.com - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan perkembangan Koperasi Merah Putih makin pesat dan menguntungkan.

Menurut dia, hasil usaha akan kembali kepada anggota yang mayoritas adalah warga desa.

“Hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan Kopdes Merah Putih berperan signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa,” katanya saat meninjau Kopdes Merah Putih Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Tuban, Jawa Timur, Sabtu (13/9).

Di Desa Pucangan, sebanyak 1.200 warga desa telah menjadi anggota dari total sekitar 4.000 penduduk usia produktif di desa tersebut.

Angka itu menunjukkan bahwa sekitar 20 persen masyarakat desa sudah terlibat aktif dalam koperasi.

Jumlah itu diharapkan akan terus bertambah seiring meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat koperasi.

Selain itu, Kopdes Merah Putih Pucangan tidak terlepas dari bimbingan Pondok Pesantren Sunan Drajat yang telah memiliki pengalaman dan skala usaha koperasi yang besar.

“Pesantren juga berperan sebagai pembina dan mentor bagi koperasi desa yang baru berkembang, mentransfer pengetahuan dan pengalaman untuk memperkuat pengelolaan koperasi desa,” kata Ferry.