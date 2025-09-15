GPA Usulkan Ketum KNPI Ali Hanafiah Jadi Menpora

jakarta.jpnn.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al Washliyah (PP GPA) Aminullah Siagian mengusulkan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Ali Hanafiah menjadi menpora di kabinet Presiden Prabowo.

"Kami usulkan kepada Presiden Prabowo untuk jabatan menpora dikembalikan kepada pakem lama, yakni menpora dijabat person dengan latar belakang kuat dari organisasi pemuda, seperti ketua umum KNPI atau ketua umum organisasi kepemudaan lainnya," ujar Aminullah, Senin (15/9).

Menurut Aminullah, Ali Hanafiah tidak hanya paham masalah, tetapi juga punya visi dan komitmen yang jelas terhadap kemajuan pemuda.

Aminullah juga menyebut Ali dekat dengan akar rumput dan selalu hadir di tengah anak muda.

Dia menilai Ali juga bisa berkomunikasi kepada berbagai pihak sehingga menjadi modal utama menempati jabatan menpora.

"Dukungan terhadap Ali Hanafiah juga menguat di media sosial. Berbagai tagar seperti #AliHanafiahUntukMenpora menjadi perbincangan hangat," kata Aminullah.

Menurut Aminullah, hal itu menjadi sinyal kuat bahwa publik menginginkan figur yang mampu mengakselerasi perubahan di Kemenpora dengan pendekatan yang lebih kolaboratif, transparan, dan progresif.

Aminullah juga menyebut Ali Hanafiah berhasil memimpin KNPI yang menunjukkan kemampuan leadership dan konsolidasi kuat.