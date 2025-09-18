Menteri Purbaya Yudhi Sadewa Makin Disukai Masyarakat

jakarta.jpnn.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendapatkan atensi yang sangat besar berkat gaya berkomunikasinya.

Berdasarkan data dari berbagai platform yang dihimpun Antara, penyembutan nama Purbaya Yudhi Sadewa melonjak signifikan pada 14-15 September 2025.

Angkanya naik dari 1,6 ribu menjadi 2,5 ribu penyebutan. Kenaikan itu berbanding lurus dengan meluasnya jangkauan publik.

Angkanya naik sangat signifikan dari 46,2 juta menjadi 75,5 juta audiens pada 14-15 September 2025.

Sentimen positif bertahan di angka tujuh persen. Sementara itu, sentimen negatif turun dari sembilan menjadi enam persen dalam tempo 48 jam.

Isu paling dominan dalam pemberitaan tentang Purbaya ialah penyaluran dana pemerintah senilai Rp 200 triliun ke bank-bank milik negara.

Topik itu menyumbang 52,9 persen dari total jangkauan pembicaraan dengan 187 mention dan jangkauan hingga 19,3 juta audiens.

Jumlah itu menunjukkan kenaikan yang sangat drastis dari hanya 561 ribu sebelumnya.