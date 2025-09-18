JPNN.com

JPNN.com Jakarta Politik Menteri Purbaya Yudhi Sadewa Makin Disukai Masyarakat

Menteri Purbaya Yudhi Sadewa Makin Disukai Masyarakat

Kamis, 18 September 2025 – 15:00 WIB
Menteri Purbaya Yudhi Sadewa Makin Disukai Masyarakat - JPNN.com Jakarta
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendapatkan atensi yang sangat besar berkat gaya berkomunikasinya. Foto: Mentari Dwi Gayati/Antara

jakarta.jpnn.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendapatkan atensi yang sangat besar berkat gaya berkomunikasinya.

Berdasarkan data dari berbagai platform yang dihimpun Antara, penyembutan nama Purbaya Yudhi Sadewa melonjak signifikan pada 14-15 September 2025.

Angkanya naik dari 1,6 ribu menjadi 2,5 ribu penyebutan. Kenaikan itu berbanding lurus dengan meluasnya jangkauan publik.

Baca Juga:

Angkanya naik sangat signifikan dari 46,2 juta menjadi 75,5 juta audiens pada 14-15 September 2025.

Sentimen positif bertahan di angka tujuh persen. Sementara itu, sentimen negatif turun dari sembilan menjadi enam persen dalam tempo 48 jam.

Isu paling dominan dalam pemberitaan tentang Purbaya ialah penyaluran dana pemerintah senilai Rp 200 triliun ke bank-bank milik negara. 

Baca Juga:

Topik itu menyumbang 52,9 persen dari total jangkauan pembicaraan dengan 187 mention dan jangkauan hingga 19,3 juta audiens.

Jumlah itu menunjukkan kenaikan yang sangat drastis dari hanya 561 ribu sebelumnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendapatkan atensi yang sangat besar berkat gaya berkomunikasinya.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   purbaya yudhi sadewa menteri keuangan bank negara ekonomi

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU