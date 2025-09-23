Komisi III DPRD Maluku Sarankan BWS Miliki Peta Rawan Bencana

JPNN.com

Selasa, 23 September 2025 – 23:15 WIB
Komisi III DPRD Provinsi Maluku menyarankan Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku untuk memiliki peta rawan bencana yang komprehensif agar bisa menjadi acuan dalam mitigasi banjir. Foto: Dok Pribadi

jakarta.jpnn.com - Komisi III DPRD Provinsi Maluku menyarankan Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku untuk memiliki peta rawan bencana yang komprehensif agar bisa menjadi acuan dalam mitigasi banjir.

Saran ini disampaikan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku Halimun Saulatu di Ambon, Selasa (23/9).

Sebelumnya, ada keluhan warga terkait kondisi Kali Waitomu di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.

Warga juga mengeluh soal banjir, sedimentasi, hingga minimnya data kawasan rawan bencana. 

Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dari instansi teknis, khususnya BWS Maluku.

“Saya meminta agar BWS segera memiliki peta rawan bencana. Menurut saya, BWS belum memilikinya," ujar Halimun.

Dia menyebut laporan mengenai daerah rawan banjir selama ini juga tidak menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan.

“Ambil contoh dampak banjir atau daerah rawan banjir dilaporkan hanya lima, padahal masih banyak tempat lain yang belum terakomodasi," tegas dia.

