Munas PKS, Prabowo: Saya Tidak Dendam Sama Anies Baswedan

Senin, 29 September 2025 – 14:00 WIB
Presiden Prabowo Subianto mengaku tidak mempunyai dendam kepada Anies Baswedan yang menjadi lawannya pada Pemilihan Presiden 2024. Foto: Fianda Sjofjan Rassat/Antara

jakarta.jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto mengaku tidak mempunyai dendam kepada Anies Baswedan yang menjadi lawannya pada Pemilihan Presiden 2024.

"Aku terus terang saja, saya nggak dendam sama Anies. Enggak,” kata Prabowo pada penutupan Musyawarah Nasional VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jakarta, Senin (29/9).

Ketua Umum Partai Gerindra itu juga tidak mempermasalahkan diberi nilai sebelas oleh Anies selama menjabat sebagai menteri pertahanan.

“Yang dikasih nilai sebelas itu nggak apa-apa,” ujar Prabowo.

Prabowo Subianto bahkan menganggap nilai dari Anies Baswedan membantunya memenangi Pilpres 2024.

“Sebenarnya dia yang bantu aku menang karena emak-emak kasihan," kata Presiden Prabowo.

Menurut Presiden Prabowo, sesi debat pada Pilpres 2024 memang harus panas agar menarik.

Pada kesempatan yang sama, Prabowo Subianto juga menekankan bahwa demokrasi harus dewasa. 

