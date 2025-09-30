Bupati Bursah Zarnubi: Program MBG Siapkan SDM Unggul untuk Indonesia Emas 2045

jakarta.jpnn.com - Bupati Lahat Bursah Zarnubi melihat secara langsung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kelurahan Pagar Agung, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Senin (29/9).

Bursah menekankan arti penting standar tinggi dalam penyajian makanan, baik dari sisi kandungan gizi, keamanan pangan, hingga waktu distribusi.

"Ini sudah bagus, nasinya masih hangat saat sampai ke anak-anak. Ini menunjukkan manajemen distribusinya sudah baik. Saya ingatkan agar dapurnya betul-betul disiplin. Awasi jam masaknya, jaga kualitas bahan, jangan sampai basi, apalagi menimbulkan keracunan," ujar Bursah.

Program MBG melalui SPPG Pagar Agung Lahat telah menyentuh 2.921 siswa dari jenjang TK, SD, SMP, hingga SMA.

Saat mengunjungi SDN 23 Pagar Agung, Bursah melihat langsung makanan MBG dinikmati dengan riang gembira oleh anak-anak.

Mereka tampak lahap menyantap menu makan siang bergizi, seperti nasi putih, ayam saus mentega, tempe crispy, tumis buncis wortel jagung, buah kelengkeng, dan susu.

Menurut Bursah, kunjungannya ke sejumlah sekolah dan dapur MBG adalah untuk memastikan program unggulan Presiden Prabowo Subianto berjalan dengan baik di Lahat.

Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) itu mengatakan Pemda Lahat melalui Satgas MBG akan bekerja keras untuk menyukseskan program tersebut.