Agus Suparmanto Ketua Umum, PPP Yakin Tidak Ada Dualisme

Kamis, 02 Oktober 2025 – 12:00 WIB
Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ade Irfan Pulungan (tengah) saat konferensi pers di Jakarta. Foto: ANTARA/HO-PPP

jakarta.jpnn.com - Agus Suparmanto terpilih sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Mahkamah PPP pun meyakini tidak ada dualisme setelah Muktamar X yang diselenggarakan pada akhir September 2025.

"Kita harus melihat secara objektif," kata Ketua Mahkamah PPP Ade Irfan Pulungan, Kamis (2/10).

Ade Irfan Pulungan pun menyesalkan sikap beberapa simpatisan dan kader yang terlibat bentrokan dalam muktamar PPP.

Dia pun mengajak semua pihak berpikir jernih dalam melihat dinamika yang terjadi saat muktamar maupun forum partai.

“PPP tidak inginkan adanya cara pandang cara yang melihat ada perpecahan di antara PPP perbedaan itu suatu rahmat,” kata dia.

Ade Irfan Pulungan menjelaskan saat ini PPP berambisi memperkuat jaringan di akar rumput.

Dengan demikian, keinginan PPP bisa kembali ke Senayan pada Pemilu 2029 bisa menjadi kenyataan.

