2 Jam Bertemu Presiden Prabowo Subianto, Jokowi Beri Masukan

Senin, 06 Oktober 2025 – 10:30 WIB
Luhut Binsar Pandjaitan menyambut baik pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Foto: Asprilla Dwi Adha/Antara/Dok

jakarta.jpnn.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyambut baik pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jalan Kertanegara, Jakarta, Sabtu (4/10).

"Bagus kalau presiden dengan mantan presiden bertemu, pemimpin guyub," kata Luhut, Minggu (5/10).

Luhut mengaku tidak mengetahui isi pertemuan Prabowo Subianto dengan Jokowi.

Meskipun demikian, Luhut meyakini isi pertemuan dua tokoh tersebut pasti positif.

"Jadi, kita doakan semua kompak," kata Luhut.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pertemuan Prabowo dan Jokowi berlangsung dua jam.

Menurut  Juru Bicara Presiden RI itu, Prabowo dan Jokowi membahas persoalan kebangsaan.

"Yang pertama memang silaturahmi diantara dua pemimpin. Kalau Pak Prabowo berkesempatan ke Jawa Tengah, beliau yang sowan atau mampir (ke kediaman Jokowi, red). Kebetulan Pak Jokowi ada di Jakarta, sudah janjian ketemu waktunya makan siang," kata Prasetyo Hadi.

