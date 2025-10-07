PSI Sebut Usaha Menjauhkan Prabowo dengan Jokowi Mustahil Terwujud

jakarta.jpnn.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengapresiasi pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Partai berlambang gajah itu menganggap pertemuan Prabowo dan Jokowi sebagai hal positif.

"Pertemuan kedua tokoh tersebut menghangatkan hati. Pak Prabowo dan Pak Jokowi adalah dua pemimpin yang, kata anak sekarang, bestie,” kata Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman, Senin (6/10).

Andy Budiman mengatakan Prabowo Subianto dan Jokowi rutin bertemu untuk membahas berbagai isu kebangsaan.

“Mereka rutin membicarakan nasib bangsa. Pikiran dan hati mereka selalu untuk rakyat," kata Andy.

Andy Budiman menjelaskan PSI mendoakan Prabowo dan Jokowi selalu diberi kesehatan yang prima.

"Mereka bertemu untuk mendiskusikan solusi terbaik untuk rakyat dan kemajuan bangsa," ujar Andy.

Di sisi lain, Andy Budiman juga mengimbau pihak-pihak yang ingin merenggangkan hubungan Prabowo dan Jokowi agar segera sadar.