JPNN.com

JPNN.com Jakarta Politik PSI Sebut Usaha Menjauhkan Prabowo dengan Jokowi Mustahil Terwujud

PSI Sebut Usaha Menjauhkan Prabowo dengan Jokowi Mustahil Terwujud

Selasa, 07 Oktober 2025 – 02:00 WIB
PSI Sebut Usaha Menjauhkan Prabowo dengan Jokowi Mustahil Terwujud - JPNN.com Jakarta
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengapresiasi pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Foto: Fathur Rochman/Antara

jakarta.jpnn.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengapresiasi pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Partai berlambang gajah itu menganggap pertemuan Prabowo dan Jokowi sebagai hal positif.

"Pertemuan kedua tokoh tersebut menghangatkan hati. Pak Prabowo dan Pak Jokowi adalah dua pemimpin yang, kata anak sekarang, bestie,” kata Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman, Senin (6/10).

Baca Juga:

Andy Budiman mengatakan Prabowo Subianto dan Jokowi rutin bertemu untuk membahas berbagai isu kebangsaan.

“Mereka rutin membicarakan nasib bangsa. Pikiran dan hati mereka selalu untuk rakyat," kata Andy.

Andy Budiman menjelaskan PSI mendoakan Prabowo dan Jokowi selalu diberi kesehatan yang prima.

Baca Juga:

"Mereka bertemu untuk mendiskusikan solusi terbaik untuk rakyat dan kemajuan bangsa," ujar Andy.

Di sisi lain, Andy Budiman juga mengimbau pihak-pihak yang ingin merenggangkan hubungan Prabowo dan Jokowi agar segera sadar.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengapresiasi pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   prabowo jokowi presiden prabowo prabowo subianto PSI joko widodo

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU