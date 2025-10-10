JPNN.com

JPNN.com Jakarta Politik Prajurit Meninggal saat HUT TNI, Keluarga Dapat Santunan Rp 350 Juta

Prajurit Meninggal saat HUT TNI, Keluarga Dapat Santunan Rp 350 Juta

Jumat, 10 Oktober 2025 – 02:00 WIB
Prajurit Meninggal saat HUT TNI, Keluarga Dapat Santunan Rp 350 Juta - JPNN.com Jakarta
Kapuspen Mabes TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah usai mengikuti gladi bersih HUT Ke-80 TNI di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (3/10/2025). Foto: Walda Marison/Antara

jakarta.jpnn.com - Mabes TNI memberikan santunan kepada keluarga prajurit yang meninggal dunia saat HUT Ke-80 TNI.

Uang santunan diberikan PT ASABRI (Persero) selaku pihak asuransi yang menaungi instansi TNI dan Polri.

"Pukul 13:30 WIB dilaksanakan penyerahan asuransi per orang Rp 350 juta kepada ahli warisnya," kata Kapuspen Mabes TNI Mayjen TNI Freddy Ardianzah, Kamis (9/10).

Baca Juga:

Freddy mengatakan keluarga yang menerima santunan ialah istri Praka Marinir Zaenal Mutaqim dan orang tua Prajurit Satu Johari Alfarizi.

Mabes TNI berharap santunan yang diberikan bisa membantu perekonomian keluarga yang ditinggalkan.

Freddy menyadari nominal santunan tidak sebanding dengan jasa dua prajurit TNI yang gugur.

Baca Juga:

"Bapak Presiden, Bapak Panglima TNI, dan pimpinan TNI turut berdukacita yang sedalam-dalamnya atas gugurnya dua orang prajurit," jelas Freddy.

Sebelumnya, Praka Marinir Zaenal Mutaqim meninggal dunia karena mengalami kecelakaan saat prosesi terjun payung saat gelaran sailing pass atau parade armada laut yang digelar TNI AL di Teluk Jakarta (2/10).

Mabes TNI memberikan santunan kepada keluarga prajurit yang meninggal dunia saat HUT Ke-80 TNI.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   prajurit tni meninggal mabes tni asabri presiden santunan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU