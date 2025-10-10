Prajurit Meninggal saat HUT TNI, Keluarga Dapat Santunan Rp 350 Juta

jakarta.jpnn.com - Mabes TNI memberikan santunan kepada keluarga prajurit yang meninggal dunia saat HUT Ke-80 TNI.

Uang santunan diberikan PT ASABRI (Persero) selaku pihak asuransi yang menaungi instansi TNI dan Polri.

"Pukul 13:30 WIB dilaksanakan penyerahan asuransi per orang Rp 350 juta kepada ahli warisnya," kata Kapuspen Mabes TNI Mayjen TNI Freddy Ardianzah, Kamis (9/10).

Freddy mengatakan keluarga yang menerima santunan ialah istri Praka Marinir Zaenal Mutaqim dan orang tua Prajurit Satu Johari Alfarizi.

Mabes TNI berharap santunan yang diberikan bisa membantu perekonomian keluarga yang ditinggalkan.

Freddy menyadari nominal santunan tidak sebanding dengan jasa dua prajurit TNI yang gugur.

"Bapak Presiden, Bapak Panglima TNI, dan pimpinan TNI turut berdukacita yang sedalam-dalamnya atas gugurnya dua orang prajurit," jelas Freddy.

Sebelumnya, Praka Marinir Zaenal Mutaqim meninggal dunia karena mengalami kecelakaan saat prosesi terjun payung saat gelaran sailing pass atau parade armada laut yang digelar TNI AL di Teluk Jakarta (2/10).